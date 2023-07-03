Происшествия 03 июля 2023, 17:11 Иномарка сбила восьмилетнего ребенка в Нижнем Новгороде

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Восьмилетний мальчик попал под колеса легкового автомобиля в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, женщина за рулем иномарки Kia не заметила ребенка, который перебегал дорогу на красный свет светофора в сторону зоопарка, и сбила его.

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Отмечается, что пострадавшего мальчика с различными травмами доставили в больницу.