Иномарка сбила велосипедиста в Петербурге

Авария произошла 13 августа, в 15:17, в Красногвардейском районе. По данным отдела пропаганды УГИБДД, иномарка сбила 26-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть справа налево.

Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. За рулем Hyundai сидел 25-летний молодой человек.

Момент ДТП попал на видео, которые сняли камеры уличного наблюдения.