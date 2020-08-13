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    13 августа 2020, 21:21

    Иномарка сбила велосипедиста в Петербурге

    Алена Макаренко

    Hyundai Solaris сбил велосипедиста на Заневском проспекте в Санкт-Петербурге. Информация появилась во «ВКонтакте», сообщило информационное агентство «Невские новости».

    Авария произошла 13 августа, в 15:17, в Красногвардейском районе. По данным отдела пропаганды УГИБДД, иномарка сбила 26-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть справа налево.

    Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. За рулем Hyundai сидел 25-летний молодой человек.

    Момент ДТП попал на видео, которые сняли камеры уличного наблюдения.

    Новости SMI.FM