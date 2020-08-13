13 августа 2020, 21:21
Иномарка сбила велосипедиста в Петербурге
Hyundai Solaris сбил велосипедиста на Заневском проспекте в Санкт-Петербурге. Информация появилась во «ВКонтакте», сообщило информационное агентство «Невские новости».
Авария произошла 13 августа, в 15:17, в Красногвардейском районе. По данным отдела пропаганды УГИБДД, иномарка сбила 26-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть справа налево.
Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами. За рулем Hyundai сидел 25-летний молодой человек.
Момент ДТП попал на видео, которые сняли камеры уличного наблюдения.