Происшествия 21 августа 2023, 19:12 Иномарка сбила школьницу в Ростове-на-Дону

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Тринадцатилетняя девочка попала под колеса легкового автомобиля на улице Вересаева в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Volkswagen Tiguan не заметил школьницу, которая переходила дорогу на красный свет, и сбил ее.

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Отмечается, что с различными травмами пострадавшую доставили в больницу.