Иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе в Волгограде

В Волгограде 13-летнюю школьницу иномарка сбила на пешеходном переходе.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону, ЧП случилось в минувшее воскресенье на проспекте Канатчиков.

13-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время к нему приближался автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением 47-летнего водителя. По неизвестной причине водитель не стал останавливаться перед зеброй с пешеходом и сбил девочку. Травмированную школьницу увезли в больницу.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.