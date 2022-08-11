Иномарка сбила школьника на велосипеде в Ленобласти

В Ленинградской области произошла авария, в результате которой пострадал 14-летний школьник. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

ДТП случилось накануне рядом с поселком Кузьмоловский. 65-летняя автоледи за рулем иномарки Mazda CX-5 сбила мальчика, который переезжал дорогу не велосипеде. В результате он получил травмы и попал в больницу. Отмечается, что с начала года женщина более 20 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.