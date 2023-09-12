Происшествия 12 сентября 2023, 18:32 Иномарка сбила ребенка в центре Ростова-на-Дону

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Восьмилетняя девочка попала под колеса легкового автомобиля в центре города Ростова-на-Дону. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, 25-летняя девушка за рулем иномарки Mercedes не заметила школьницу, которая перебегала дорогу в неустановленном месте, и сбила ее.

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Отмечается, что пострадавшая получила серьезные травмы, ее доставили в больницу. По факту аварии специалисты проводят проверку.