Происшествия 07 марта 2024, 15:17 Иномарка сбила ребенка в Ленобласти

Читать 360tv в

Четырехлетний ребенок попал под колеса легкового автомобиля во Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

По предварительным данным, водитель за рулем машины Opel при повороте не уступил дорогу BMW. После удара вторая легковушка сбила ребенка, который переходил проезжую часть в сопровождении мамы.

Реклама

Отмечается, что пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.