Происшествия

14 декабря 2022, 17:15

Иномарка сбила ребенка в Ижевске

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Несовершеннолетняя девочка попала под колеса машины на улице Холмогорова в Ижевске. Об этом сообщил сайт izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, 10-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка сбил 22-летний мужчина за рулем иномарки Kia Rio.

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Отмечается, что несовершеннолетняя получила травмы, причины произошедшего устанавливаются.

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