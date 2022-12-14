14 декабря 2022, 17:15
Иномарка сбила ребенка в Ижевске
Несовершеннолетняя девочка попала под колеса машины на улице Холмогорова в Ижевске. Об этом сообщил сайт izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.
По предварительным данным, 10-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка сбил 22-летний мужчина за рулем иномарки Kia Rio.
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Отмечается, что несовершеннолетняя получила травмы, причины произошедшего устанавливаются.
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