Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе на Кубани

Авария случилось на 10-м км автодороги Белореченск-Апшеронск в станице Пшехской. Автомобиль BMW 530 сбил 13-летнего подростка, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем машины находился 37-летний мужчина.

Школьника доставили в больницу со множественными травмами. Сообщается, что он находится в реанимации. Водитель не пострадал. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.