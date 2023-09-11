Происшествия 11 сентября 2023, 18:31 Иномарка сбила ребенка на юге Ставрополя

Читать 360tv в

Девятилетний мальчик попал под колеса легкового автомобиля на улице Пирогова в городе Ставрополе. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на городскую ГИБДД.

По предварительным данным, женщина за рулем иномарки Ford Kuga не заметила ребенка, который передвигался по пешеходному переходу на велосипеде, и сбила его.

Реклама

Отмечается, что пострадавшего мальчика с различными ушибами доставили в больницу, по факту аварии специалисты проводят проверку.