Происшествия 23 декабря 2022, 17:51 Иномарка сбила ребенка на дороге в Ростовской области

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Женщина за рулем иномарки сбила 10-летнего мальчика на дороге в городе Сальск в Ростовской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.

По предварительным данным, женщина двигалась по проезжей части. Внезапно на дорогу выбежал несовершеннолетний мальчик. Водитель попыталась затормозить, однако избежать столкновения не удалось.

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Мальчик получил травмы различной степени тяжести, его доставили в больницу.

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