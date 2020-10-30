Иномарка сбила подростка в Ижевске

Авария произошла на улице Камбарской 29 октября, около 15:00. По данным ведомства, подросток пересекал проезжую часть в неположенном месте. Его сбил 22-летний молодой человек, который сидел за рулем иномарки.

Юноша получил травмы.

Ранее, 22 октября, водитель Ford Focus сбил пожилого мужчину в Ижевске. Пенсионер получил смертельные травмы.