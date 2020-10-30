30 октября 2020, 12:43
Иномарка сбила подростка в Ижевске
Ford Focus сбил 15-летнего пешехода в Ижевске (Удмуртия). Об этом сообщил сайт IZHLIFE со ссылкой на 1-й отдел УГИБДД по региону.
Авария произошла на улице Камбарской 29 октября, около 15:00. По данным ведомства, подросток пересекал проезжую часть в неположенном месте. Его сбил 22-летний молодой человек, который сидел за рулем иномарки.
Юноша получил травмы.
Ранее, 22 октября, водитель Ford Focus сбил пожилого мужчину в Ижевске. Пенсионер получил смертельные травмы.