Эксклюзив 08 июня 2023, 17:57 Иномарка сбила подростка на самокате на северо-востоке Москвы Источник «360»: автомобиль сбил подростка на самокате во дворе жилого дома в Москве РИА «Новости»

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Иномарка сбила 13-летнего подростка во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник.

«Авария произошла на улице Хачатуряна, в СВАО. Во дворе жилого дома автомобиль Hyundai сбил 13-летнего подростка», — отметил источник.

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По его словам, ребенок получил травмы, характер которых источник не уточнил. Скорую помощь на место происшествия вызвали в 17:11.

Во вторник аналогичный случай произошел в Иркутске. Водитель иномарки сбил подростка на самокате.