08 июня 2023, 17:57
Иномарка сбила подростка на самокате на северо-востоке Москвы
Источник «360»: автомобиль сбил подростка на самокате во дворе жилого дома в Москве
Иномарка сбила 13-летнего подростка во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник.
«Авария произошла на улице Хачатуряна, в СВАО. Во дворе жилого дома автомобиль Hyundai сбил 13-летнего подростка», — отметил источник.
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По его словам, ребенок получил травмы, характер которых источник не уточнил. Скорую помощь на место происшествия вызвали в 17:11.
Во вторник аналогичный случай произошел в Иркутске. Водитель иномарки сбил подростка на самокате.
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