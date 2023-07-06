Происшествия 06 июля 2023, 15:42 Иномарка сбила подростка на мопеде в Сочи

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В Сочи легковой автомобиль столкнулся с мопедом, за рулем которого находился 15-летний подросток. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Chery Tiggo ехал по улице Советской и при повороте налево врезался в мопед Honda Dio.

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Отмечается, что несовершеннолетний получил различные травмы, его доставили в больницу.