Иномарка сбила пятилетнего мальчика из Саратова

В Саратове пятилетний ребенок попал под колеса автомобиля, выбежав на проезжую часть. Мальчика пришлось отправить в больницу.

Авария произошла вечером 19 августа в Кировском районе, сообщил телеканал «Саратов 24». Иномарка наехала на маленького горожанина напротив дома № 54 по улице Степана Разина.

По предварительным данным, мальчик выбежал на дорогу. Управлявший Nissan 60-летний водитель не успел затормозить. Ребенка госпитализировали. Подробности о его состоянии не приводятся.

В начале августа в Волгоградской области водитель легковушки сбил ехавшего по поселку на велосипеде школьника. Семилетний ребенок скончался в больнице от полученных травм.