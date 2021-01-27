27 января 2021, 19:48
Иномарка сбила пешехода насмерть в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону зафиксировано ДТП с участием иномарки Mercedes, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Авария произошла в ночь с 26 на 27 января на улице Российской. 41-летний водитель сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Полученные травмы оказались смертельными. Пострадавший умер до приезда медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.