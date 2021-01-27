Иномарка сбила пешехода насмерть в Ростове-на-Дону

Авария произошла в ночь с 26 на 27 января на улице Российской. 41-летний водитель сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Полученные травмы оказались смертельными. Пострадавший умер до приезда медиков. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.