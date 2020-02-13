13 февраля 2020, 11:20
Иномарка сбила перебегавшую дорогу женщину
Утром 13 февраля женщина решила на красный свет перебежать Приморский проспект в Санкт-Петербурге. Ее сбил автомобиль Mercedes. Об этом сообщили «Невские новости».
На момент аварии пострадавшая перебегала дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода. Однако в то время для пешеходов горел запрещающий сигнал светофора.
Мужчина, который управлял Mercedes GLK, сбил потерпевшую. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.