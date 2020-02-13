    13 февраля 2020, 11:20

    Иномарка сбила перебегавшую дорогу женщину

    Ольга Ситникова

    Утром 13 февраля женщина решила на красный свет перебежать Приморский проспект в Санкт-Петербурге. Ее сбил автомобиль Mercedes. Об этом сообщили «Невские новости».

    На момент аварии пострадавшая перебегала дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода. Однако в то время для пешеходов горел запрещающий сигнал светофора.

    Мужчина, который управлял Mercedes GLK, сбил потерпевшую. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

    Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.