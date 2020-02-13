Иномарка сбила перебегавшую дорогу женщину

На момент аварии пострадавшая перебегала дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода. Однако в то время для пешеходов горел запрещающий сигнал светофора.

Мужчина, который управлял Mercedes GLK, сбил потерпевшую. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.