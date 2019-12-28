Иномарка сбила пенсионерок на остановке в Санкт-Петербурге

ДТП случилось рано утром 28 декабря у дома № 1 по Миллионной улице. Там молодой водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и наехал на двух пенсионерок, которые ждали автобус. Остановка расположена рядом с Санкт-Петербургским государственным институтом культуры, в районе Марсового поля.

Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Местные жительницы получили множественные переломы, у одной из них врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Пострадавшим 69 и 72 года, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти.

Виновника ДТП задержали правоохранители. По предварительным данным, в момент аварии 33-летний водитель не был пьян, отметил портал iReactor.