Иномарка сбила пенсионерку в Уфе

В столице Башкирии Fiat Albea сбил пенсионерку. Аварии поспособствовали недостатки в организации улично-дорожной сети.

Как сообщает mkset.ru, 71-летняя жительница Челябинской области была сбита в понедельник вечером на улице Интернациональная столицы Башкирии. Когда она шла по регулируемому пешеходному переходу, ее не пропустил 41-летний водитель иномарки. В результате пожилая женщина оказалась в больнице.

Виновник ДТП тест на алкоголь пройти отказался. Но, как выяснили в ГИБДД, ДТП могли способствовать и проблемы в организации улично-дорожной сети города. В частности, в этом месте не было дублирующих знаков и горизонтальной разметки.