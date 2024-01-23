23 января 2024, 15:39
Иномарка сбила пенсионерку в Ставропольском крае
Пожилая женщина попала под колеса легкового автомобиля в городе Георгиевске Ставропольского края. Об этом сообщил сайт Newstracker со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 19-летняя девушка за рулем иномарки Nissan Micra не заметила 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Калинина, и сбила ее.
Реклама
Как сообщил сайт kp.ru, пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.
ДТП
Реклама
Реклама