Происшествия 23 января 2024, 15:39 Иномарка сбила пенсионерку в Ставропольском крае

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Пожилая женщина попала под колеса легкового автомобиля в городе Георгиевске Ставропольского края. Об этом сообщил сайт Newstracker со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 19-летняя девушка за рулем иномарки Nissan Micra не заметила 73-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Калинина, и сбила ее.

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Как сообщил сайт kp.ru, пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.