Иномарка сбила пенсионерку с детьми в Магнитогорске

Авария произошла на пересечении улиц Правда и Индустриальная рано утром 4 сентября. На нерегулируемый пешеходный переход выехала иномарка, за рулем которой сидела 42-летняя женщина. В итоге под колеса попали 62-летняя пенсионерка и дети пяти и шести лет.

Источник фото: «ВКонтакте»

Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе ГИБДД. Пострадавших с незначительными травмами доставили в больницу.