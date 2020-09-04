04 сентября 2020, 19:51
Иномарка сбила пенсионерку с детьми в Магнитогорске
Иномарка сбила пенсионерку с двумя детьми на «зебре» в Магнитогорске. Информация появилась в соцсетях, сообщил «Царьград».
Авария произошла на пересечении улиц Правда и Индустриальная рано утром 4 сентября. На нерегулируемый пешеходный переход выехала иномарка, за рулем которой сидела 42-летняя женщина. В итоге под колеса попали 62-летняя пенсионерка и дети пяти и шести лет.
Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе ГИБДД. Пострадавших с незначительными травмами доставили в больницу.