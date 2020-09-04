facebook_pixel
    04 сентября 2020, 19:51

    Иномарка сбила пенсионерку с детьми в Магнитогорске

    Алена Макаренко

    Иномарка сбила пенсионерку с двумя детьми на «зебре» в Магнитогорске. Информация появилась в соцсетях, сообщил «Царьград».
    Иномарка сбила пенсионерку с детьми в Магнитогорске

    Авария произошла на пересечении улиц Правда и Индустриальная рано утром 4 сентября. На нерегулируемый пешеходный переход выехала иномарка, за рулем которой сидела 42-летняя женщина. В итоге под колеса попали 62-летняя пенсионерка и дети пяти и шести лет.

    Иномарка сбила пенсионерку с детьми в Магнитогорске | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»

    Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе ГИБДД. Пострадавших с незначительными травмами доставили в больницу.

    Новости SMI.FM