Происшествия 29 декабря 2023, 11:53 Иномарка сбила пенсионера в Свердловской области

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Пожилой мужчина попал под колеса легкового автомобиля на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Свердловской области. От полученных травм он скончался, сообщило Ura.ru со ссылкой на ГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Mazda заметил пенсионера на расстоянии пяти метров из-за недостаточной видимости. Несмотря на все попытки автомобилиста, избежать аварии не удалось.

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Отмечается, что на одежде погибшего не было светоотражающих элементов.