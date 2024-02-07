Происшествия 07 февраля 2024, 15:42 Иномарка сбила парня в Пензенской области

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Молодой человек попал под колеса легкового автомобиля в Заречном Пензенской области. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД.

По предварительным данным, женщина за рулем иномарки Mazda CX-5 не заметила 18-летнего парня, и сбила его. Молодой человек получил серьезные травмы, его доставили в больницу.

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Отмечается, что по факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.