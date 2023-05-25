Происшествия 25 мая 2023, 18:51 Иномарка сбила парня на пешеходном переходе в Таганроге

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Молодой человек попал под колеса легкового автомобиля на Мариупольском шоссе в городе Таганрог Ростовской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем внедорожника не заметил 25-летнего парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу, и сбил его.

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Отмечается, что от удара пострадавший отлетел на несколько метров, с различными травмами его доставили в больницу.