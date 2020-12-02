02 декабря 2020, 22:44
Иномарка сбила насмерть велосипедиста в Петербурге
В северной столице зафиксировано ДТП с участием иномарки Ford Fiesta и велосипеда, передает «Петербургский дневник».
По данным издания, авария произошла сегодня утром на пересечении Центрального и Северного проездов в Металлострое. 47-летний водитель авто сбил 64-летнего велосипедиста. Прибывшим на место происшествия медикам не удалось спасти пострадавшего. По пути в больницу он умер. Обстоятельства случившегося устанавливаются.