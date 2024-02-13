Происшествия 13 февраля 2024, 15:17 Иномарка сбила мужчину в Пензе

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Мужчина попал под колеса легкового автомобиля в Пензе. Авария случилась у дома по улице 65-летия Победы, сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на отдел пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД.

По предварительным данным, 19-летний парень за рулем иномарки Kia Rio не заметил 46-летнего пешехода и сбил его.

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Отмечается, что пострадавшего с серьезными травмами доставили в больницу, по факту аварии специалисты проводят проверку.