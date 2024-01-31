Происшествия 31 января 2024, 16:55 Иномарка сбила мужчину в Краснодарском крае

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Мужчина попал под колеса легкового автомобиля на трассе Нововеличковская — Долиновское в Динском районе Краснодарского края. О этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, 19-летняя девушка за рулем автомобиля BMW не заметила 51-летнего мужчину, который переходил дорогу в непредназначенном для этого месте, и сбила его.

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Отмечается, что пострадавший получил серьезные травмы, его доставили в больницу.