16 августа 2023, 14:22
Иномарка сбила мужчину в Екатеринбурге
Мужчина попал под колеса легкового автомобиля возле дома на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД по городу.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Hyundai не заметил мужчину, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на электросамокате, и сбил его.
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Отмечается, что пострадавший получил травму головы, его доставили в больницу.
ДТП
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