Иномарка сбила мужчину с дочерью на электросамокате в Краснодаре. Видео

На видео попал момент столкновения. На кадрах видно, что мужчина вместе с дочерью выехал на проезжую часть, где их и сбила иномарка. «Дни.ру» рассказали, что после госпитализации ребенку диагностировали черепно-мозговую травму, а ее отцу множественные переломы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.