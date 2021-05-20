Иномарка сбила мужчину насмерть в Петербурге

В Санкт-Петербурге 37-летний мужчина угодил под колеса иномарки и погиб. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным издания, ДТП случилось накануне ночью около одного из домов на Витебском проспекте. 23-летний водитель иномарки Honda Civic сбил пешехода, который попытался перейти дорогу в неустановленном месте. Полученные травмы оказались смертельными. Пострадавший скончался на месте. Проводится проверка.