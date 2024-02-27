27 февраля 2024, 18:45
Иномарка сбила мальчика в центре Челябинска
Десятилетний мальчик попал под колеса легкового автомобиля на проспекте Ленина в центре Челябинска. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 66-летний водитель за рулем иномарки Renault Logan не заметил ребенка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, и сбил его.
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Отмечается, что мальчик получил различные травмы, его доставили в больницу.
ДТП
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