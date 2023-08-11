11 августа 2023, 16:14
Иномарка сбила мальчика в Санкт-Петербурге
Восьмилетний мальчик попал под колеса легкового автомобиля на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт Piter.TV.
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Toyota Land Cruiser при повороте налево не заметил ребенка на самокате на проезжей части, и сбил его.
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Отмечается, что несовершеннолетнего пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга, многочисленными ушибами и ссадинами.
Санкт-Петербург
ДТП
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