Происшествия 11 августа 2023, 16:14 Иномарка сбила мальчика в Санкт-Петербурге

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Восьмилетний мальчик попал под колеса легкового автомобиля на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт Piter.TV.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Toyota Land Cruiser при повороте налево не заметил ребенка на самокате на проезжей части, и сбил его.

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Отмечается, что несовершеннолетнего пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга, многочисленными ушибами и ссадинами.