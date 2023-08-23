Происшествия 23 августа 2023, 18:47 Иномарка сбила мальчика в Пензенской области

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Несовершеннолетний мальчик попал под колеса легкового автомобиля в Городищенском районе Пензенской области. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на отдел пропаганды управления Госавтоинспекции по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Volkswagen Golf на заметил на проезжей части ребенка и сбил его.

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Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу, по факту произошедшего специалисты проводят проверку.