Происшествия 23 апреля 2024, 16:22 Иномарка сбила мальчика в Ижевске

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Десятилетний мальчик попал под колеса легкового автомобиля на улице Карла Маркса в Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, 40-летний водитель за рулем автомобиля Chery Tiggo не заметил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома № 431, и сбил его.

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Отмечается, что пострадавший получил различные травмы.