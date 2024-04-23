23 апреля 2024, 16:22
Иномарка сбила мальчика в Ижевске
Десятилетний мальчик попал под колеса легкового автомобиля на улице Карла Маркса в Ижевске. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.
По предварительным данным, 40-летний водитель за рулем автомобиля Chery Tiggo не заметил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома № 431, и сбил его.
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Отмечается, что пострадавший получил различные травмы.
ДТП
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