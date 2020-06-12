12 июня 2020, 11:53
Иномарка сбила лося и улетела в кювет в Ленинградской области
Молодой человек за рулем Hyundai сбил лося, а потом улетел в кювет на трассе «Кола» в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
Авария произошла 11 июня, около 00:00, на 239 километре трассы «Кола». Молодой человек за рулем Hyundai сбил лося, а потом улетел на машине в кювет.
Дикое животное умерло сразу же. Владелец иномарки, которому 24 года, получил травмы средней тяжести. Девушка-пассажирка пострадала серьезнее. Другая спутница обошлась без травм.