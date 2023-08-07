Происшествия 07 августа 2023, 14:24 Иномарка сбила летящий дрон у Москва-Сити Shot: автомобиль BMW ночью сбил летящий беспилотник неподалеку от Москва-Сити Фото: freepik.com

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Необычная авария с участием БПЛА произошла в воскресенье поздно вечером в Шмитовском проезде. Рядом с деловым центром «Москва-Сити» машина BMW сбила летящий беспилотник, сообщили в Telegram-канале Shot.

По данным канала, автомобилем управлял менеджер банка «Траст». После ДТП он сообщил сотрудникам полиции о случившемся. Прибывшие правоохранители, осмотрев дрон, установили, что это был DJI Mavic Pro. Такой беспилотник используют для профессиональной видеосъемки.

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Авторы статьи уточняют, что в результате ДТП у иномарки слегка поврежден бампер. Теперь оперативники устанавливают все обстоятельства аварии и разыскивают владельца дрона.

На днях беспилотники запустили на Москву и Подмосковье, предположительно, с Украины. В Минобороны России отметили, что над Наро-Фоминским и Одинцовским округами силами ПВО сбили два БПЛА, еще один нейтрализовали с помощью РЭБ. Последний врезался в башню Москва-Сити, никто не пострадал.

Ранее депутат Дмитрий Кузнецов рассказал о способе защитить Москву от беспилотников. Он предложил использовать пневматические пушки. Это обойдется бюджету в два миллиарда рублей, считает парламентарий.