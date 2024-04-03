Происшествия 03 апреля 2024, 18:55 Иномарка сбила двух пешеходов в Приморском районе Петербурга

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Два пешехода попали под колеса легкового автомобиля на набережной Черной речки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

По предварительным данным, 52-летний водитель за рулем иномарки Toyota не заметил 48-летнюю женщину и 10-летнего мальчика, которые переходили дорогу, и сбил их.

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Отмечается, что пострадавших доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.