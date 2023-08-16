Происшествия 16 августа 2023, 18:53 Иномарка сбила двух мальчиков в Петербурге

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Двое мальчиков попали под колеса легкового автомобиля в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки JAC J7 не заметил двух несовершеннолетних пешеходов на внутридворовой территории дома и сбил их.

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Отмечается, что пострадавших доставили в больницу, врачи диагностировали у детей переломы нижних конечностей. По факту аварии специалисты проводят проверку.