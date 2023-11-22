Происшествия 22 ноября 2023, 16:25 Иномарка сбила девушку в Новом Уренгое

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Девушка попала под колеса легкового автомобиля в Новом Уренгое Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Mercedes-Benz не заметил девушку, которая выходила из-за стоявшего на пешеходном переходе автобуса. От удара ее отбросило с середины проезжей части на обочину.

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Отмечается, что пострадавшую с травмами головы доставили в нейрохирургическое отделение.