Иномарка сбила девочку в Ростове-на-Дону

Авария произошла вечером 21 октября на Спартаковской улице. Водитель иномарки не успел среагировать на ребенка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

Девочка получила травмы. Владелец машины не вызывал скорую, а самостоятельно отвез пострадавшую в больницу.

Правоохранители проводят проверку. Полиции предстоит выяснить, где во время ДТП находились родители младшеклассницы. О состоянии ребенка пока нет информации.