22 октября 2020, 13:24
Иномарка сбила девочку в Ростове-на-Дону
Иномарка сбила восьмилетнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на областное управление ГИБДД.
Авария произошла вечером 21 октября на Спартаковской улице. Водитель иномарки не успел среагировать на ребенка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.
Девочка получила травмы. Владелец машины не вызывал скорую, а самостоятельно отвез пострадавшую в больницу.
Правоохранители проводят проверку. Полиции предстоит выяснить, где во время ДТП находились родители младшеклассницы. О состоянии ребенка пока нет информации.