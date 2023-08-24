Происшествия 24 августа 2023, 16:54 Иномарка сбила девочку в Петербурге

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Шестилетняя девочка попала под колеса легкового автомобиля в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт Piter.tv.

По предварительным данным, 73-летняя женщина за рулем иномарки Toyota RAV4 не заметила ребенка, переходившего проезжую часть, и сбила его.

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Отмечается, что пострадавшую доставили в больницу, врачи диагностировали у девочки сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.