Происшествия 16 февраля 2024, 16:29 Иномарка сбила девочку на северо-востоке Москвы Водитель Ford сбил несовершеннолетнюю девочку на улице Бажова в Москве Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

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На улице Бажова 33-летний водитель автомобиля марки Ford сбил несовершеннолетнюю девочку. О происшествии в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, в момент ДТП ребенок 2011 года рождения переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии девочку увезли в больницу. Другие подробности происшествия не уточняются.

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«Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии», — добавили в ведомстве.

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