Иномарка сбила четырех подростков в новогоднюю ночь в Нижегородской области

В Кстовском районе Нижегородской области в ночь на 1 января иномарка сбила четырех подростков. Сейчас они находятся в больнице, трое — в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области. ДТП произошло в два часа ночи. Школьники шли по обочине арзамасской трассы, когда на них наехал автомобиль Kia Rio. По данным ведомства, подростки получили переломы и сотрясение головного мозга. Были ли с ними родители или взрослые, не уточняется.

Двое пострадавших находятся в отделении нейрохирургии с закрытыми черепно-мозговыми травмами. У них уже наблюдается положительная динамика выздоровления. Одному школьнику провели операцию. Он лежит в травматологии. И один подросток лежит в реанимации с черепно-мозговой травмой. Однако медики дают благоприятные прогнозы.

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