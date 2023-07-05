05 июля 2023, 16:08
Иномарка сбила четырех человек в Нижнем Новгороде
Четыре человека, в том числе двое детей, попали под колеса легкового автомобиля на улице Рождественской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
По предварительным данным, женщина за рулем иномарки не заметила пешеходов на тротуаре, под колесами машины оказались двое женщин и двое детей.
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Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал, в отношении водителя составили административный протокол.
ДТП
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