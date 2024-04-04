Происшествия 04 апреля 2024, 15:07 Иномарка сбила 11-летнего велосипедиста в Белгородской области

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Легковой автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста в Старооскольском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на региональное УМВД.

По предварительным данным, 57-летняя женщина за рулем иномарки Toyota Passo не заметила мальчика, который на велосипеде пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбила его.

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Отмечается, что пострадавший получил различные травмы. По факту ДТП полицейские проводят проверку.