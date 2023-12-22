22 декабря 2023, 12:47
Иномарка сбила 10-летнего ребенка в центре Москвы
Водитель красной Audi сбил 10-летнего ребенка на улице Варварка в Москве
В центре Москвы, на повороте на улицу Варварка, красный автомобиль марки Audi сбил десятилетнего ребенка. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
По его данным, ДТП произошло днем 22 декабря примерно в 12:38. К месту происшествия срочно выехали медики и полицейские.
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О состоянии ребенка информации не поступало, его госпитализировала прибывшая машина скорой помощи. О причинах аварии также не сообщалось. Подробности происшествия уточняются.
Накануне два подростка пострадали в результате ДТП с участием иномарки и такси в Мытищах. Их госпитализировали в городскую клиническую больницу. Обе машины получили серьезный ущерб: легковушку отбросило в столб, а такси — в сторону остановки общественного транспорта.
ДТП
Москва 2023
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