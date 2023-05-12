Происшествия 12 мая 2023, 19:08 Иномарка сбила 10-летнего мальчика на «зебре» в Новом Уренгое

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В Новом Уренгое произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик. Об этом сообщил сайт «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД муниципалитета.

Авария случилась на перекрестке улиц Ямальской и Юбилейной. Ребенок переходил дорогу по «зебре» и попал под колеса автомобиля Ford. Водитель иномарки не уступил ребенку дорогу.

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Как добавил «Север-Пресс», ребенок почти не получил травм. Госпитализация ему не потребовалась.

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