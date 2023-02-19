Эксклюзив 19 февраля 2023, 07:57 Иномарка с регистрацией в Якутии врезалась в остановку на западе Москвы Источник «360»: автомобиль из Якутии влетел в остановку на Можайском шоссе РИА «Новости»

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Легковой автомобиль с регистрацией в Якутии врезался в остановку на Можайском шоссе в Москве. По предварительным данным, пострадал водитель. Об этом «360» рассказал источник.

«Авария произошла на Можайском шоссе, в районе дома 58. Белый Nissan врезался в остановку, по предварительной информации, пострадал водитель», — рассказал источник.

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Он уточнил, что иномарка зарегистрирована в Якутии. Прибывшие на место ДТП оперативные службы констатировали, что автомобиль наехал на препятствие. Позже выяснилось, что в аварии никто не пострадал.

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В середине декабря 2022 года на Можайском шоссе легковой автомобиль столкнулся со скорой помощью. Карета скорой помощи от удара перевернулась на бок.