Иномарка с пассажирами сгорела под Астраханью после ДТП

Водитель и трое пассажиров, в том числе ребенок, сгорели в автомобиле Kia Sportage после столкновения с КамАЗом в Енотаевском районе Астраханской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Столкновение легковушки и большегруза произошло в районе села Копановка. После столкновения автомобиль сгорел полностью.

В региональном главке МВД уточнили, что водитель Kia Sportage выехал на встречную полосу, после чего его отбросило в кювет.

«В результате ДТП все четыре человека, в числе которых ребенок, находившиеся в салоне иномарки, скончались на месте аварии», — уточнили в ведомстве.

Сейчас правоохранители устанавливают личности погибших. К расследованию гибели водителя и пассажиров иномарки подключились следователи полиции. Проводится проверка, по результатам которой примут решение о заведении уголовного дела.