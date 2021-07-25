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    25 июля 2021, 19:24

    Иномарка с пассажирами сгорела под Астраханью после ДТП

    Анатолий Минкин

    Водитель и трое пассажиров, в том числе ребенок, сгорели в автомобиле Kia Sportage после столкновения с КамАЗом в Енотаевском районе Астраханской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС.

    Иномарка с пассажирами сгорела под Астраханью после ДТП

    Столкновение легковушки и большегруза произошло в районе села Копановка. После столкновения автомобиль сгорел полностью.

    В региональном главке МВД уточнили, что водитель Kia Sportage выехал на встречную полосу, после чего его отбросило в кювет.

    «В результате ДТП все четыре человека, в числе которых ребенок, находившиеся в салоне иномарки, скончались на месте аварии», — уточнили в ведомстве.

    Сейчас правоохранители устанавливают личности погибших. К расследованию гибели водителя и пассажиров иномарки подключились следователи полиции. Проводится проверка, по результатам которой примут решение о заведении уголовного дела.