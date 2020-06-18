Иномарка с четырьмя детьми улетела в кювет в Туве

29-летняя женщина везла в салоне восемь человек, четверо из них — дети в возрасте от шести до 11 лет. Водитель не справилась с управлением, машина улетела в кювет и перевернулась. В результате аварии пострадали все, кто находился в иномарке. Всех пострадавших госпитализировали.

Сотрудники полиции выяснили, что в машине не было детских кресел, а также автомобиль не предназначен для такого количества пассажиров. Помимо этого у женщины не было водительских прав — она никогда их не получала.